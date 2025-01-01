One Tree Hill
Folge 6: Lebenswege
41 Min.Ab 12
Nathan ist verzweifelt, da seine Spielerkarriere anscheinend wirklich vorbei ist ... Nathan ist auf Buchreise und beginnt in Omaha. Dort kommt aber nur ein Besucher - Mouth, der sich dort einen guten Namen als Sportmoderator gemacht hat ... Mick gibt endlich zu, Peytons Vater zu sein, zeigt sich aber weiter verantwortungslos ... Brooke hat noch immer keine Aufträge, seit sie ihrer Mutter den Laden und die Kollektion überschrieben hat. Da hat Haley eine Idee.
