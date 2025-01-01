Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Das große Abschiedsspiel

WarnerStaffel 6Folge 4
Das große Abschiedsspiel

Das große AbschiedsspielJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 4: Das große Abschiedsspiel

41 Min.Ab 12

Der plötzliche Verlust von Quentin hat auch seine Mannschaft schockiert. Bei einem Spiel gegen die Wildcats beschließt das Team, zu viert zu spielen, da Quentin ihr imaginärer fünfter Mann wäre ... Die Beziehung zwischen Skills und Deb ist mittlerweile offiziell geworden und Nathan ist entsprechend überrascht ... Brooke, die immer noch unter dem Überfall leidet, beschließt, eine Therapie zu machen und erkennt dort die wahren Gründe für ihre Trauer und Wut ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen