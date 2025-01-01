Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 10
40 Min.Ab 6

Peyton hat Lucas endlich gebeichtet, dass sie mal mit Julian zusammen war. Lucas ist erschüttert und beschließt, dass das Projekt mit Julian für ihn damit gestorben ist ... Nathan hat eingesehen, dass Slamball zu gefährlich ist und gibt seinen Traum auf, auch aus Rücksicht zu seiner Familie ... Peyton, Brooke und Haley dagegen können ihre Träume leben. Vor allem Brooke nähert sich ihrem Ziel, eine Familie zu haben, immer mehr: Die Adoptionsagentur will ihr ein Baby vermitteln ...

Warner
