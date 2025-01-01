Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Stunde der Wahrheit

WarnerStaffel 6Folge 9
Stunde der Wahrheit

Stunde der WahrheitJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 9: Stunde der Wahrheit

41 Min.Ab 12

Nathan steht vor der Meisterschaft im Slamball und ist sich auch des Risikos bewusst. Als ein Gegenspieler im Spiel plötzlich völlig ausrastet, wird die Lage sehr gefährlich für ihn ... Lucas freut sich zwar, dass sein Buch verfilmt werden soll und er selber als Drehbuchautor engagiert wurde, hat aber ein Problem damit, die Mordszene zu schreiben. Er sucht das Gespräch mit Dan ... Lucas erfährt außerdem, dass Peyton schon länger mit seinem Filmproduzenten bekannt ist ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen