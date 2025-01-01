Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Eltern auf Probe

WarnerStaffel 6Folge 14
Eltern auf Probe

Eltern auf ProbeJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 14: Eltern auf Probe

40 Min.Ab 12

Peyton und Lucas sind überglücklich, dass sie ein Kind bekommen und werden auch schon mal auf die Probe gestellt. Haley und Nathan bitten sie, am Abend auf Jamie und Andre aufzupassen. Doch der Abend geht nicht so aus, wie von den werdenden Eltern geplant ... Mia und Chase haben ihr erstes offizielles Date. Sie ist furchtbar aufgeregt und braucht Unterstützung ... Brooke und Julian haben ein geschäftliches Date, doch sogar Sam ahnt, dass mehr dahinter steckt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen