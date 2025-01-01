One Tree Hill
Folge 14: Eltern auf Probe
40 Min.Ab 12
Peyton und Lucas sind überglücklich, dass sie ein Kind bekommen und werden auch schon mal auf die Probe gestellt. Haley und Nathan bitten sie, am Abend auf Jamie und Andre aufzupassen. Doch der Abend geht nicht so aus, wie von den werdenden Eltern geplant ... Mia und Chase haben ihr erstes offizielles Date. Sie ist furchtbar aufgeregt und braucht Unterstützung ... Brooke und Julian haben ein geschäftliches Date, doch sogar Sam ahnt, dass mehr dahinter steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick