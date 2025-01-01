One Tree Hill
Folge 1: Böses Erwachen
41 Min.Ab 12
Clay und Quinn verbringen einen glücklichen Tag am Strand, als Quinns Schusswunde plötzlich zu bluten beginnt und die Realität die beiden wieder einholt. Unterdessen steckt Brooke in der größten Krise ihres Lebens: Sie wird wegen Steuerhinterziehung verhaftet und muss auch noch feststellen, dass sie von ihren besten Freundinnen hintergangen wurde.
