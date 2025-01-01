Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein kleines Wunder

WarnerStaffel 8Folge 18
Folge 18: Ein kleines Wunder

41 Min.

Haley steht kurz vor der Geburt ihrer Tochter. Die Aufregung ist groß und Jamie möchte seiner Schwester ein Willkommensgeschenk überreichen. Es wird ein Tagebuch, gespickt mit hilfreichen Ratschlägen für ihr ganzes Leben. Unterdessen liegt auch Chloe, Brookes Leihmutter, in den Wehen. Überraschenderweise gesellt sich auch Chloes Freund ins Krankenhaus - mit überraschenden Folgen ...

Warner
