One Tree Hill
Folge 20: Überraschende Wahrheiten
41 Min.Ab 6
Um seinen Traumberuf als Pilot ausüben zu können, muss Chase einen Drogentest bestehen. Da er in einem Club versehentlich an einem Joint gezogen hat, bittet er seine Freundin Alex um eine Urinspende. Doch auch Alex ist nicht clean und besorgt eine andere Probe. Dummerweise fliegt die Täuschung auf - in dem Urin sind Schwangerschaftshormone. Wer ist wohl die Glückliche?
