WarnerStaffel 8Folge 14
Folge 14: Superkräfte

41 Min.

Brooke sehnt sich nach etwas mehr Adrenalin in ihrem Leben. Sie kreiert daher ein Alter Ego namens Brooke-Devil, eine Superheldin mit übernatürlichen Kräften. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Quinn und Haley macht sie es sich also zur Aufgabe, anderen Leuten zu helfen. Ihr erster Fall: ein junges Mädchen, das ständig von ihren Mitschülern gehänselt wird ...

