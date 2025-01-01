One Tree Hill
Folge 13: Die bessere Hälfte
41 Min.
Endlich ist es soweit! Brooke und Julian treten vor den Altar. Alle sind mächtig auf die Rede des kleinen Jamie gespannt und der Junge bewegt mit seiner Ansprache die Herzen der Gäste. Obwohl alles perfekt läuft, vermisst Brooke die Anwesenheit einer wichtigen Person auf ihrer Hochzeit. Während der rauschenden Feier finden auch Mia und Chase wieder zueinander. Einer Versöhnung scheint nichts mehr im Wege zu stehen.
