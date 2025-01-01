One Tree Hill
Folge 7: Die Schwiegermutter
40 Min.
Brooke ist kurz davor, die Nerven zu verlieren. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Sylvia besucht sie eine Hochzeitsmesse. Dort ist die Meinung der Braut wenig gefragt - die Schwiegermutter hat ihre eigenen Vorstellungen, wie die Hochzeit aussehen und ablaufen soll. In ihrer Verzweiflung bittet Brooke die schwangere Haley um Hilfe. Die ist ihr unter dem Einfluss der Hormone aber auch keine große Hilfe.
