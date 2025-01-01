One Tree Hill
Folge 12: Gedächtnislücken
41 Min.Ab 12
Brooke lässt es mit ihren Freundinnen auf dem Junggesellinnenabschied so richtig krachen. Am nächsten Morgen stellen die verkaterten Damen fest, dass sie sich kaum noch an die Ereignisse der letzten Nacht erinnern können. Millie entdeckt erschrocken eine gewagte Tätowierung auf ihrem Rücken, Alex hat ein blaues Auge und Brooke, die Braut, soll wild rumgenknutscht haben - und zwar nicht mit ihrem Zukünftigen.
