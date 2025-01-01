One Tree Hill
Folge 19: Väter und Söhne
41 Min.Ab 12
Nathan und Clay entdecken den Wagen, der Brooke und Julian damals fast getötet hätte, in Kellermans Garage. Sie wissen nun, dass er der Unfallverursacher war und anschließend geflüchtet ist. Nachdem sie ihn zur Rede stellen, bekennt er sich schuldig und gibt seinen Job an der Uni auf. Unterdessen denkt Brooke über einen Umzug nach New York nach, um die schlimmen Ereignisse der letzten Zeit zu verarbeiten.
