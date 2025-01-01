One Tree Hill
Folge 8: Die Zahnspange
41 Min.
Jamie fühlt sich gar nicht wohl in seiner Haut. Er muss eine feste Spange tragen und das schadet natürlich seiner Coolness. Aber Mama Haley weiß genau, wie sie ihrem Spross das nötige Selbstbewusstsein zurückgibt. Unterdessen kämpft Clay jeden Tag aufs Neue, um seinen Körper wieder fit zu bekommen. Trotz aller Reha-Maßnahamen stellt sich der Erfolg noch nicht ein. Clay will sich aber nicht so einfach aufgeben.
