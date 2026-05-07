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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wrestlinglegende

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 21vom 07.05.2026
Wrestlinglegende

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 21: Wrestlinglegende

20 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein dicker Schmöker landet heute auf dem Tresen. Darin soll geschrieben stehen, wie man Metall in Gold verwandelt.

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