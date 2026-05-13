Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 37: Aufgespießt
20 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein Set Superbowl-Ringe der San Francisco 49ers, während Corey eine Harpune aus früheren Zeiten prüft.
Weitere Folgen in Staffel 19
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