Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 32: Begehrtes Objekt
19 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum begutachten einen Batman-Gürtel aus den 1960er Jahren. Später erregt eine Autobiografie Coreys Aufmerksamkeit - in ihr befinden sich Signaturen von über 40 Comic-Zeichnern.
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