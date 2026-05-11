Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 29: Mit dem Silberlöffel
20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick investiert in ein Set Silberlöffel, hergestellt von dem amerikanischen Patrioten Paul Revere. Außerdem findet eine sprechende Kerze ihren Weg in den Laden.
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