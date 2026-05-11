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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Musikunterricht

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 27vom 11.05.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 27: Musikunterricht

20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Profis begutachten ein Paar Hinterlader aus dem 18. Jahrhundert, sowie eine Skulptur des Künstlers Paul Stankard.

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