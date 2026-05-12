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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Blitzlichtgewitter

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 33vom 12.05.2026
Blitzlichtgewitter

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 33: Blitzlichtgewitter

20 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine signierte Rede von Dr. Martin Luther King erregt die Aufmerksamkeit der Pawn Stars. Rick begutachtet außerdem eine deutsche Medaille aus dem Ersten Weltkrieg.

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