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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Musik in den Ohren

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 31vom 12.05.2026
Musik in den Ohren

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 31: Musik in den Ohren

19 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde bietet den Pawn Stars eines seiner Vinyl-Alben von Led Zeppelin an. Außerdem begutachten sie einen beeindruckenden Schreibtisch aus dem 19. Jahrhundert.

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