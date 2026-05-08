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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Aus der Goldenen Ära

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 24vom 08.05.2026
Aus der Goldenen Ära

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 24: Aus der Goldenen Ära

19 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Es wird schauerlich, als ein alter Hut und eine Pistole in den Laden gebracht werden. Die Stücke sollen von einem Mann stammen, der als Jack the Ripper verdächtigt wurde.

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