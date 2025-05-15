Percy Stuart
Folge 11: Manschettenknöpfe
25 Min.Ab 12
Die neue Aufgabe veranlasst Percy Stuart zu einer persönlichen Begegnung mit dem Präsidenten Juan Varos. Sir Robert, der Aufgabensteller, liebt Pretiosen, und er hat sich in den Kopf gesetzt, die einzigartigen Manschettenknöpfe des Präsidenten wenigstens einen Tag lang zu besitzen. Percy Stuart soll das bewerkstelligen. Wie aber kann man sich einem Diktator, wie Juan Varos es ist, ohne Verdacht zu erregen, nähern? Percy verfolgt bei der Lösung dieses Problems einen bestimmten Plan, der aber bald durchschaut und durch unerwartete Maßnahmen restlos durchkreuzt wird.
