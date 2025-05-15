Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Finden Sie Miriam Gray!

KultKrimiStaffel 2Folge 13
Finden Sie Miriam Gray!

Percy Stuart

Folge 13: Finden Sie Miriam Gray!

25 Min.Ab 12

Percy Stuart soll dieses Mal für ein Mitglied des Excentric-Clubs eine sehr nutzbringende Aufgabe erfüllen. Dieser Mitaktionär einer Filmproduktion hat große Sorgen, weil der Star des nächsten Films kurz vor Drehbeginn spurlos verschwunden ist. Während sich einige Starlets schon Hoffnungen machen und eine Chance wittern, die Produktion dagegen ängstlich bemüht ist, den Skandal vor der Presse zu verschleiern, begibt sich Percy Stuart mit seinem treuen Begleiter Mr. Prewster auf die Suche nach Miriam Gray.

