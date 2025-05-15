Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

KultKrimiStaffel 2Folge 12
Folge 12: Der reichste Mann der Welt

25 Min.Ab 12

Die Aufgabe, die Mr. Fitzgerald Percy Stuart stellt, lautet schlicht und einfach: "Suchen Sie den reichsten Mann der Erde - und stellen Sie ihn mir vor." Nach vielen Umfragen und Recherchen weiß Percy schließlich, auf wen diese Bezeichnung zutreffen würde - aber wie man an diesen "reichsten Mann der Erde" herankommen kann, darüber muss sich Percy Stuart einen Plan zurechtlegen. Mr. Prewster ist sehr skeptisch, als Percy Stuart plötzlich mit einer kompletten Angelausrüstung erscheint.

