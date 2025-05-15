Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Diplomatengepäck

KultKrimiStaffel 2Folge 3
Diplomatengepäck

DiplomatengepäckJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 3: Diplomatengepäck

25 Min.Ab 12

Percy Stuart und Mr. Prewster haben von einem Mr. Brown den Auftrag bekommen, ein im Urwald verschollenes Kurierflugzeug zu suchen. Diese Aufgabe, an der schon die Militäreinheiten vor Ort gescheitert sind, führt die beiden in ein von der Zivilisation bisher kaum berührtes Gebiet in Südamerika. Schon bald erhalten Percy und sein Begleiter bei ihrer Suche unliebsame Konkurrenz von mehreren Seiten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen