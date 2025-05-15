Percy Stuart
Folge 7: Alles auf Sieg
25 Min.Ab 12
Percy Stuart soll - so lautet die neue Aufgabe - feststellen, ob die beiden Brüder von General MacLean, die vor 40 Jahren nach Amerika ausgewandert sind, noch leben. Sie haben nie mehr etwas von sich hören lassen. Bei der Lösung seiner Aufgabe trifft Percy einen alten Bekannten, Mr. Henest, einen ehrenhaft gewordenen Gangster. Von ihm bekommt er Hinweise, die keineswegs risikolos sind, allerdings auch einigen Erfolg versprechen.
