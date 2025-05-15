Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Schwarzfahrer

KultKrimiStaffel 2Folge 5
Schwarzfahrer

SchwarzfahrerJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 5: Schwarzfahrer

25 Min.Ab 12

Mr. Grooves ist eines der bescheidensten Mitglieder des Excentrix-Clubs. Wenn sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn richtet, wird er von Sekunde zu Sekunde verlegener. Die Aufgabe, die er Percy Stuart stellt, ist demgemäß eine Verlegenheitslösung: Percy Stuart soll, so erklärt Mr. Grooves zögernd, von Hamburg nach Paris mit dem D-Zug fahren, ohne Fahrkarte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen