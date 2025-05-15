Percy Stuart
Folge 5: Schwarzfahrer
25 Min.Ab 12
Mr. Grooves ist eines der bescheidensten Mitglieder des Excentrix-Clubs. Wenn sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn richtet, wird er von Sekunde zu Sekunde verlegener. Die Aufgabe, die er Percy Stuart stellt, ist demgemäß eine Verlegenheitslösung: Percy Stuart soll, so erklärt Mr. Grooves zögernd, von Hamburg nach Paris mit dem D-Zug fahren, ohne Fahrkarte.
