Percy Stuart
Folge 9: Ein Gefallen
25 Min.Ab 12
Colonel Snyder hat nur eine kleine Bitte an Percy Stuart: "Mein Bruder kommt aus Hongkong nach England zurück. Holen Sie bitte seinen Wagen ab, und bringen sie ihn nach London. Er wird im Hamburger Hafen ausgeladen". Als Percy und Mr. Prewster in Hamburg ankommen, hat das Schiff bereits angelegt, und das Auto steht abholbereit am Kai. Mr. Prewster hat gute Laune. "Wenn es weiter nichts ist", meint er - und es stimmt ihn nicht einmal nachdenklich, dass sich auffallend viele Chinesen für den Wagen interessieren.
