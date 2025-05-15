Percy Stuart
Folge 4: Das Ausstellungsstück
25 Min.Ab 12
In einem spanischen Badeort soll eine internationale Juwelenausstellung stattfinden. Hierbei will Mr. Owens ein wertvolles Diamantendiadem zeigen. Den Transport dieses Schmuckstückes nach Spanien soll Percy Stuart übernehmen. Die Übergabe des kostbaren Juwels und auch der Transport gehen ohne besondere Zwischenfälle vor sich. Aber da stellt ein Experte fest: Es ist nur eine Imitation. Hat sich Percy hereinlegen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick