Percy Stuart
Folge 2: Das Armband
25 Min.Ab 12
Mr. Winterbottom, ehrenwertes Mitglied des "Excentric-Clubs", stellt Percy Stuart die neue Aufgabe: "Fahren Sie nach Portugal. In Porto Braga hat meine Tante ein Ferienhaus. Ihr ist ein äußerst wertvolles Armband in den Swimmingpool gefallen, und Sie sollen es herausholen." Die anderen Clubmitglieder halten diese Aufgabe für einen Spleen des ehrenwerten Mr. Winterbottom. Aber Percy Stuart muss bereits bei seiner Ankunft in dem Landhaus feststellen, dass der Schein der Harmlosigkeit trügt.
