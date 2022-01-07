Richter Alexander Hold
Folge 1683: Abgestürzte Existenz
45 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12
Gabriele Wöller soll so brutal auf ihren Mann Heinz eingeschlagen haben, bis er mit einer Trümmerfraktur des Schädels und Hirnblutungen bewusstlos zusammengebrochen ist. Wollte sich die Angeklagte von ihrem alkoholkranken Mann befreien, der sie seit Jahren demütigt und schlägt? Oder nimmt sie die Tat auf sich, um ihren Sohn Marc zu schützen, der mit seinem Vater total zerstritten ist?
