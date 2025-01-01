Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1675
Folge 1675: Julian flippt aus

45 Min.Ab 12

Nachdem der Angeklagte Julian Boje jahrelang von seinem Klassenkameraden Christopher Klamm schikaniert wurde, beschloss er, es seinem Peiniger heimzuzahlen. Auf dem Weg zur Sporthalle griff er ihn hinterrücks mit einem Baseballschläger an und schlug ihn nieder. Wollte er Christopher umbringen? Der einzige Freund des Angeklagten geht sogar noch weiter: Er befürchtet, Julian hatte einen Amoklauf geplant ...

