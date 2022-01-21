Richter Alexander Hold
Folge 1688: 24 h Überwachung
45 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12
Nina Hilbert ist angeklagt, den Vater ihrer Freundin Franzi hinterhältig niedergeschlagen und ihm Gegenstände im Wert von 2200 Euro gestohlen zu haben. Nina und Franzi hatten heimlich einen Ausflug nach Berlin gemacht, bei dem ihnen Franzis Vater mithilfe eines GPS-Peilsenders gefolgt war. Hat die Angeklagte Franzis Vater niedergeschlagen, um ihn an der weiteren Überwachung zu hindern?
