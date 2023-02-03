Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Zwei Knalltüten und ein Knaller

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 1685 vom 03.02.2023
Zwei Knalltüten und ein Knaller

Richter Alexander Hold

Folge 1685: Zwei Knalltüten und ein Knaller

46 Min. Folge vom 03.02.2023 Ab 12

Das heutige Opfer Kim Bauer wehrte sich seit Monaten gegen eine Mädchenbande, die eine Münchner Wohnsiedlung terrorisiert. In der Silvesternacht soll ihr der 14-jährige Angeklagte Lennart Maas aufgelauert und die junge Mutter schwer verletzt haben, indem er ihr einen brennenden Feuerwerkskörper unter den Pullover schob, der kurz darauf explodierte. Wollte Lennart der Clique mit seiner Tat imponieren oder wurde er von den schlagkräftigen Teenagern dazu angestiftet?

