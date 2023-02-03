Zwei Knalltüten und ein KnallerJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1685: Zwei Knalltüten und ein Knaller
46 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Das heutige Opfer Kim Bauer wehrte sich seit Monaten gegen eine Mädchenbande, die eine Münchner Wohnsiedlung terrorisiert. In der Silvesternacht soll ihr der 14-jährige Angeklagte Lennart Maas aufgelauert und die junge Mutter schwer verletzt haben, indem er ihr einen brennenden Feuerwerkskörper unter den Pullover schob, der kurz darauf explodierte. Wollte Lennart der Clique mit seiner Tat imponieren oder wurde er von den schlagkräftigen Teenagern dazu angestiftet?
