Richter Alexander Hold
Folge 1689: Sex oder Miete
45 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12
Jennifer Thau hatte regelmäßig Sex mit Erich Schanzl, dem Vermieter ihrer Einliegerwohnung, und zahlte als Gegenleistung dafür keine Miete. Außer sich vor Wut soll seine Ehefrau Elsbeth Schanzl die Untermieterin daraufhin in ihrer Wohnung aufgesucht und erschlagen haben. Elsbeth behauptet aber, nicht nur von der Affäre gewusst, sondern sie sogar befürwortet zu haben. Sagt die Angeklagte tatsächlich die Wahrheit?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick