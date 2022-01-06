Der Tote unterm RegenbogenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1682: Der Tote unterm Regenbogen
46 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12
Dennis Illner wurde in einem Schwulenviertel in Berlin totgeschlagen. Doch was steckt dahinter? War Dennis homosexuell und wurde deshalb Opfer eines Verbrechens? Oder hat der Angeklagte Jan Hartmann ihn angegriffen, weil er dachte, Dennis hätte mit seiner Freundin geschlafen, nachdem Jan ein gebrauchtes Kondom in ihrem Wagen fand?
