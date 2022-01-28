Richter Alexander Hold
Folge 1677: Mord nach der Disco
45 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12
Michael Schimmler war stets eifersüchtig auf seine Schwester Verena, denn diese wurde vom Vater immer bevorzugt. Als sie dann auch noch allein die Leitung des Familiengeschäftes übernehmen soll, eskaliert die Situation. Bei einem gemeinsamen Abend in der Disco kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Geschwistern. Anschließend stürmt Verena nach draußen, um zu Fuß nach Hause zu gehen und sich abzureagieren. Am nächsten Tag wird sie tot im Straßengraben gefunden ...
