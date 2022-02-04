Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Supermarkterpresser

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1692vom 04.02.2022
Der Supermarkterpresser

Der SupermarkterpresserJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1692: Der Supermarkterpresser

45 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12

Der Angeklagte Björn Schneider arbeitete als Kassierer in einem Supermarkt. Dann kam es zu einem Wechsel in der Führungsetage, und Björn wurde von der neuen Chefin entlassen. Hat er deshalb eine vergiftete Nudelsoße mit einem Erpresserschreiben vor dem Supermarkt platziert? Schließlich wurde er bei der Geldübergabe von seiner ehemaligen Chefin in der Nähe des Tatorts gesehen und daraufhin verhaftet. Doch der Angeklagte behauptet, er sei nur auf dem Weg zum Bäcker gewesen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen