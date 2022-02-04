Der SupermarkterpresserJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1692: Der Supermarkterpresser
45 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12
Der Angeklagte Björn Schneider arbeitete als Kassierer in einem Supermarkt. Dann kam es zu einem Wechsel in der Führungsetage, und Björn wurde von der neuen Chefin entlassen. Hat er deshalb eine vergiftete Nudelsoße mit einem Erpresserschreiben vor dem Supermarkt platziert? Schließlich wurde er bei der Geldübergabe von seiner ehemaligen Chefin in der Nähe des Tatorts gesehen und daraufhin verhaftet. Doch der Angeklagte behauptet, er sei nur auf dem Weg zum Bäcker gewesen.
