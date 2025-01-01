Richter Alexander Hold
Folge 1693: Bedürftige Nachbarin
46 Min.Ab 12
Florian soll unsterblich in seine Lehrerin Bianca Peters verliebt sein und behauptet haben, dass er auch schon mit ihr geschlafen hat. Um diese Affäre vor seinen Mitschülern beweisen zu können, soll er bei Bianca eingebrochen sein, um Dessous von ihr zu stehlen. Bianca ist allerdings davon überzeugt, dass ihre vermeintlich pflegebedürftige Nachbarin Edith hinter der Tat steckt.
