Richter Alexander Hold

Bedürftige Nachbarin

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1693
Bedürftige Nachbarin

Richter Alexander Hold

Folge 1693: Bedürftige Nachbarin

46 Min.Ab 12

Florian soll unsterblich in seine Lehrerin Bianca Peters verliebt sein und behauptet haben, dass er auch schon mit ihr geschlafen hat. Um diese Affäre vor seinen Mitschülern beweisen zu können, soll er bei Bianca eingebrochen sein, um Dessous von ihr zu stehlen. Bianca ist allerdings davon überzeugt, dass ihre vermeintlich pflegebedürftige Nachbarin Edith hinter der Tat steckt.

SAT.1 GOLD
