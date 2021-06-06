Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Guter Schöffe, böser Schöffe

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1702vom 06.06.2021
Folge 1702: Guter Schöffe, böser Schöffe

45 Min.Folge vom 06.06.2021Ab 12

Der vorbestrafte Angeklagte Marcel war gerade mal eine Woche auf freiem Fuß, da soll er schon die nächste Straftat begangen haben. Angeblich ist er in ein Haus eingebrochen, hat Gegenstände im Wert von fast 5.000 Euro gestohlen und der Tochter des Hauses die Nase gebrochen, weil sie ihn bei dem Einbruch ertappt hat. Hat Marcel wirklich nichts dazugelernt, obwohl er sich für seine Freundin und seinen kleinen Sohn unbedingt ändern wollte?

