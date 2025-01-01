Richter Alexander Hold
Folge 1704: Die Dessousparty
45 Min.Ab 12
Der Angeklagte möchte, dass sich seine Freundin Nicole nur auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau beschränkt. Nicole zieht es allerdings in die Stadt, wo sie sich mit Hilfe einer Freundin selbstständig machen wollte, indem sie exklusive Unterwäsche verkauft. Nach einer Verkaufsparty werden jedoch Dessous im Wert von 9000 Euro entwendet. Hat ihr Freund die Unterwäsche gestohlen, um das Geschäft zu ruinieren und seine Freundin und den gemeinsamen Sohn zurück ins Dorf zu bringen?
