Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der unbekannte Sprayer

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1706
Der unbekannte Sprayer

Der unbekannte SprayerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1706: Der unbekannte Sprayer

45 Min.Ab 12

Das Graffitisprayen in Geberlingen wird langsam zum Problem: Häuser, Kindergärten und Grabsteine wurden schon verschandelt, und die Videos davon stellt der Sprayer auch noch online. Für die Sprühaktionen wird Tim Langenhorst verantwortlich gemacht, der deswegen schwer verprügelt wird. Ist er wirklich der anonyme Sprayer, so wie es von einem Unbekannten im Internet behauptet wird? Und wer hat ihn dafür niedergeschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen