Richter Alexander Hold
Folge 1722: Riskante Affäre
45 Min.Folge vom 28.08.2021Ab 12
Die verheiratete Ärztin Dr. Karola Inders hatte eine Affäre mit dem 20 Jahre jüngeren Philipp. Als der junge Schlagzeuger mit einem Messer niedergestochen wird, fällt der Verdacht recht schnell auf den gehörnten Ehemann der Ärztin. Jedoch scheint er nicht der einzige Feind von Phillip zu sein. Dessen ehemaliger Bandkollege Jan hasst Philipp ebenfalls aus tiefstem Herzen ...
