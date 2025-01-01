Richter Alexander Hold
Folge 1727: Gasthof zur Mühle
45 Min.Ab 12
Zwischen den Halbgeschwistern Renate und Jens herrscht ein heftiger Streit: Die beiden haben den Gasthof des Vaters geerbt, wobei Renate zunächst die Leitung übernommen hatte, da Jens in Australien lebte. Doch dann ist Jens nach Deutschland zurückgekehrt und hat sich massiv in alle Geschäftsbelange eingemischt. Wollte ihn Renate deshalb aus dem Weg räumen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick