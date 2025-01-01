Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1727
Folge 1727: Gasthof zur Mühle

45 Min.Ab 12

Zwischen den Halbgeschwistern Renate und Jens herrscht ein heftiger Streit: Die beiden haben den Gasthof des Vaters geerbt, wobei Renate zunächst die Leitung übernommen hatte, da Jens in Australien lebte. Doch dann ist Jens nach Deutschland zurückgekehrt und hat sich massiv in alle Geschäftsbelange eingemischt. Wollte ihn Renate deshalb aus dem Weg räumen?

