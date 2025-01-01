Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1737
Folge 1737: Glück im Spiel

46 Min.Ab 12

Der Angeklagte Peter Ahorn und sein Freund Sebastian Burger spielen seit Jahren zusammen Lotto in einer Tippgemeinschaft. Nun haben sie endlich gewonnen: Sechs Richtige. 1,8 Millionen Euro! Doch dann behauptet Sebastian, den Lotterieschein gar nicht abgegeben zu haben, um das Geld allein zu kassieren. Hat Peter ihn deshalb vor Wut aus dem Fenster gestoßen?

