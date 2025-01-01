Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ferienliebe

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1743
Ferienliebe

Richter Alexander Hold

Folge 1743: Ferienliebe

45 Min.Ab 12

Charlotte und Laura sind beste Freundinnen, doch in den letzten Ferien hat sich dies geändert. Erst soll Charlotte ihrer besten Freundin einen Diebstahl in die Schuhe geschoben haben und dann hat sich Laura angeblich gerächt, indem sie Charlotte erst Wodka eingeflößt und dann in einen Fluss gestoßen hat. Der Grund für den heftigen Streit ist die Ferienliebe Markus ...

