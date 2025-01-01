Richter Alexander Hold
Folge 1749: Bewährungsprobe
46 Min.Ab 12
Der 24-jährige Timon Klapp ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Nun muss er sich einen Job besorgen, um seine Bewährungsauflagen nicht zu verletzen. Er schafft es in einem Baumarkt bis in die letzte Auswahlrunde: Zusammen mit der Bewerberin Stefanie Schöler wird er zu einem Tag Probearbeit eingeladen. Doch Stefanie erscheint nicht zur Arbeit. Sie wurde auf dem Weg dahin schwer verletzt. Steckt ihr Konkurrent Timon dahinter?
