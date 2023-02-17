Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1753vom 17.02.2023
45 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12

Ein entspannter Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff - das hat sich Anton Zeppenfeld nach seiner anstrengenden Scheidung gewünscht. Doch zu seiner großen Überraschung macht auch seine Exfrau Urlaub an Bord des Schiffes. Mit ihrem neuen Freund - ihrem Scheidungsanwalt Justus Schranz. Mehrfach kommt es zwischen den dreien zu handfesten Streitereien. Als dann eines Nachts der Anwalt brutal niedergeschlagen und über Bord ins Meer geworfen wird, fällt der Verdacht auf Anton ...

