Staatsanwalt über BoardJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1753: Staatsanwalt über Board
45 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12
Ein entspannter Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff - das hat sich Anton Zeppenfeld nach seiner anstrengenden Scheidung gewünscht. Doch zu seiner großen Überraschung macht auch seine Exfrau Urlaub an Bord des Schiffes. Mit ihrem neuen Freund - ihrem Scheidungsanwalt Justus Schranz. Mehrfach kommt es zwischen den dreien zu handfesten Streitereien. Als dann eines Nachts der Anwalt brutal niedergeschlagen und über Bord ins Meer geworfen wird, fällt der Verdacht auf Anton ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick