Schlagerparade im AutohausJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1754: Schlagerparade im Autohaus
45 Min.Folge vom 01.08.2021Ab 12
In der Schlagerwelt herrscht Chaos. Der letzte Auftritt des alternden Sängers Helmut Käsmacher bei einem Wettbewerb im Autohaus wurde zu einem peinlichen Desaster. Jemand hat ihm heimlich LSD in seinen Saft gemischt. Helmut ist sich sicher, dass seine Konkurrentin Gundi Höppner ihm die Drogen untergejubelt und ihn dadurch zum Gespött der Leute gemacht hat. Denn auch sie hatte in den Sängerwettstreit ihre ganze Hoffnung gelegt, ihre Karriere doch noch einmal anzukurbeln ...
